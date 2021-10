29 kroner for tre minutter: Prisen for at hente takeaway på Dæmningen blev »helt horribel«

Hvis du vil vide mere om Vejle Se seneste artikler fra JP Vejle

Ville du betale næsten 30 kroner for selv at hente din takeaway?

Det var tilfældet for Morten Elsborg, da han forleden ville hente mad på Dæmningen. Her måtte han nemlig parkere på den gamle tankstationsgrund, og selvom det kun tog ham tre minutter at hente maden, bonede pladsens ejer ham for en hel time.

Det fremgår af den kvittering, han efterfølgende fik i sin parkeringsapp.

»Jeg anfægter ikke, at de skal tjene peng