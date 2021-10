Døgnrapporten: Hjemmehjælpere viste handlekraft, da der opstod brand i ældrebolig

Hvis du vil vide mere om Vejle Se seneste artikler fra JP Vejle

Døgnrapporten for den 19. oktober

Hjemmehjælpere på pletten

Mandag aften udbrød der brand i en ældrebolig på Niels W Gades Vej. En 88-årig mandlig beboer var faldet i køkkenet og var i den forbindelse kommet i nærkontakt med komfuret, hvorpå der blev tændt en kogeplade. På kogepladen stod nogle plasticgenstande, som begyndte at smelte og danne en del røg. Heldigvis kom to hjemmehjælpere forbi i samme øjeblik, og de fik slået alarm.

»De har udvist snarrådighed ud over det sædvanlige. Det var en rigtig fin indsats,« siger Brian Kristiansen, politikommissær ved Sydøstjyllands Politi.

JP Vejle skrev allerede om branden mandag aften, men tirsdag morgen er der altså kommet nye oplysninger.

Ungersvend måtte sove rusen ud på politigården

En 18-årig mand fra Tørring gjorde natten til tirsdag kl. 03.55, hvad han kunne for at komme i slagsmål på Dæmningen ud for Old Irish Pub. Det gjorde han på en måde, så en politipatrulje vurderede, at det var forstyrrende for den offentlige orden, hvilket den 18-årige blev sigtet for. Han var dog så ophidset, at han endte med at blive anholdt og taget med til politigården, hvor han fik lov til at sove rusen ud.

Døgnrapporten for den 18. oktober

Sydøstjyllands Politi havde travlt i det vejlensiske natteliv i weekenden. Politiet blev nemlig kaldt ud til flere voldsepisoder.

Den ene skete på Lumskebygten, hvor en kvinde blev nikket en skalle. Natten til lørdag blev en 20-årig kvinde også slået, mens hun var i byen på Zwei Grosse Bier Bar. Kvinden blev slået af en mand iført en sort hættetrøje, som ifølge hende havde et »deformt hoved.«

Samme nat fik en 20-årig mand to knæ i ansigtet af to ukendte gerningsmænd, mens han opholdt sig på banegårdspladsen. En 21-årig mand blev desuden overfaldt ved tilkørslen til motorvejen på Fredericiavej, efter han havde dyttet efter nogle personer i en forankørende bil. Personerne i bilen steg ud ad bilen og slog manden så voldsomt, at han har brækket kæben og fået skader på tænderne.

Politiets indsats i weekendens natteliv fortsatte med, at to unge mænd på 20 år er blevet sigtet for gentagne gange at have lavet unødig støj med deres biler. Mændene gassede op, lavede hjulspind og kørte for hurtigt.

Døgnrapporten for den 17. oktober

Klokken 1.45 tog politiet en mand i at køre med alkohol i blodet. Det skete på Hovedvejen. Manden kommer fra Silkeborg, oplyser politiets vagtchef.

Døgnrapporten for den 16. oktober

En 25-årig vejlenser er sigtet for at have slået en 19-årig flere gange. Det oplyser politiets vagtchef.

Hændelsen fandt sted på baren Old Irish i Vejle fredag aften 22.40. Den sigtede kastede ifølge politiets oplysninger først en billardkugle mod den 19-årige. Derefter slog den 25-årige den 19-årige med en billardkø og hænderne.

Døgnrapporten for den 15. oktober

»Man må ikke tisse på politiets biler, så får man en bøde,« lyder det fra politiets vagtchef. Den 12-årige dreng slap med en bøde og skulle ikke en tur forbi politistationen. Han kommer fra Vejleområdet.

Politibilen fik en tur i vaskehal.

Døgnrapporten for den 14. oktober

Bil kolliderede med 16-årig cyklist



Onsdag morgen kl. 7.58 var en 32-årig bilist og en 16-årig cyklist involveret et færdselsuheld i krydset mellem Fredericiavej og Brummersvej i Vejle. Bilisten og cyklisten kolliderer, men præcis hvordan ulykken skete kan Sydøstjyllands endnu ikke komme nærmere ind på. Politiet oplyser, at der ingen personskade var.

Stoppet med amfetamin i blodet



En 34-årig mand fra Middelfart blev stoppet og anholdt på Højen Skovvej i Vejle med amfetamin i blodet.

Manden blev stoppet natten til onsdag kl. 00.55. Det oplyser Sydøstjyllands Politi torsdag.

Døgnrapporten for den 13. oktober

Natten til tirsdag er der blevet stjålet fire dæk fra en Mercedes, der holdt parkeret på parkeringspladsen ved Bilka.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi onsdag.

Bilen blev efterladt på parkeringspladen uden dæk, fortæller politiet. Der er tale om en Mercedes E-klasse fra 2020. Politiet vil gerne høre fra folk, der eventuelt har set noget.

Bilkas parkeringsplads, tyveri fra mercedes, natten til tirsdag klokken 02.12, stjålet fire dæk, eklasse, 2020, da man kommer tilbage, mangler der fire dæk.

Døgnrapporten for den 12. oktober

Taget med stoffer i blodet og i bilen

En 28-årig mand blev natten til tirsdag snuppet af politiet, da han kørte bil og var påvirket af stoffer. Den 28-årige var desuden i besiddelse af et halvt gram kokain og nogle receptpligtige piller, som han ikke havde en recept til. Manden, der stammer fra Kolding, blev derfor anholdt og sigtet, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Samtidig konfiskerede politiet mandens bil, da manden ikke havde kørekort og flere gange tidligere også er blevet taget i et køre uden kørekort.

Manden blev anholdt ved klokken 00.40 på Tirsbæk Strandvej ved Bølgen.

Tre telefoner stjålet

Søndag aften ved klokken 23.00 var der indbrud hos en virksomhed på Hjulmagervej, fortæller Sydøstjyllands Politi tirsdag.

Ifølge politiet brød gerningsmanden ind ved at knuse en rude på første sal med en stig og kravle op på en stige og åbne vinduet. Gerningsmanden har gennemrodet skabe og skuffer og stjålet tre smartphones.

Vold i fitnesscenter

Mandag fik politiet en anmeldelse om vold, der var noget på bagkant. En 28-årig mand var nemlig blevet slået af en anden person, mens han trænede i Apex Gym den 13. september. Efterfølgende fik manden det dårligt, og nu har han fået konstateret hjernerystelse og altså meldt sagen til politiet.

Den 28-årige var blevet slået i baghovedet klokken 06.20 om morgenen.

Smykker stjålet

Mellem lørdag og mandag har der været indbrud i en villa på Slotsager i Bredballe. Gerningsmanden har opbrudt et stuevindue og stjålet en værdiboks, der indeholdt smykker.

Varebil stjålet

Mandag eftermiddag mellem klokken 15 og 17.48 er der blevet stjålet en varebil fra Tulipvej. Varebilen tilhører virksomheden DK Facade og er en Opel Combo med registreringsnummer RZ96030.

Døgnrapporten for den 7. oktober

Traktorfører og buschauffør fik klip for telefonbrug

Sydøstjyllands Politi benyttede en del af onsdag til at kontrollere trafikanter i og omkring midtbyen i Vejle. Mellem kl. 8.30 og 15 blev i alt 116 køretøjer standset, hvilket kastede 84 sigtelser af sig.

60 af sigtelserne var sager om brug af mobiltelefon under kørsel, der i motordrevne køretøjer koster et klip i kørekortet. Det måtte blandt andre en person i traktor og en buschauffør, der kørte med passagerer sande. De øvrige 58 personer kørte i personbiler.

»Rigtig mange sidder ikke med telefonen ved øret. Det er folk, der har den foran sig i hænderne og enten er på sociale medier, skriver beskeder eller andet. Det kan vi kun advare imod,« siger Mikkel Ross, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.

To cyklister blev også taget med mobilen i hånden, men på cykel koster den slag kun en bøde, og de slipper altså for klip i kørekortet.

Derudover var der 15 sager om manglende brug af sikkerhedssele og syv ikke-definerede sager i kategorien »øvrige forseelser.«

»Vi må konstatere, at folk ikke rigtig har forstået budskabet om, at uopmærksomhed er det farligste i trafikken,« siger Mikkel Ross.

Trafikkontrollen fandt sted omkring Dæmningen, Fredericiavej, Tolbodvej, rundkørslen ved havnen, Boulevarden og Skovgade.

Døgnrapporten for den 5. oktober

Stjal blomster for 20 kr.

Mandag eftermiddag blev politiet kaldt ud til Føtex i Strandgade, hvor en butiksdetektiv havde opdaget en butikstyv. Den 21-årige kvinde havde taget to blomster til en samlet værdi af 20 kr., der stod ude foran indgangen til butikken.

Kvinden erkendte tyveriet, da politiet ankom til stedet, og hun er derfor blevet sigtet for butikstyveri.

Hærværk på to biler i samme gade

I løbet af weekenden opdagede to personer i Svendsgade, at deres biler var blevet udsat for hærværk. Mellem lørdag kl. 18 og søndag kl. 13.30 var bilerne blevet ridset langs siden, formentlig med en nøgle.

Døgnrapporten for den 3. oktober

En 26-årig mand fra Vejle blev natten til søndag så vred på dørmændene på Temabar på Dæmningen, at politiet måtte involveres. Han opførte sig voldeligt overfor dørmændene, efter de havde bortvist ham for at opføre sig aggressivt. Den 26-årige blev anholdt kortvarigt og har fået en bøde for overtrædelse af restaurationsloven.

Politiet rykkede natten til søndag kl. 01.06 ud til meldinger om et stort slagsmål i Brejning, på J. L. Varmingsvej. Det viste sig, at der var en form for fest, og da politiet ankom var der ca. 20 biler, der fik travlt med at komme væk. Ingen af de tilstedeværende ville fortælle politiet noget, og der var ingen, der havde synlige skader. Politiet vælger derfor ikke at gøre mere ved sagen.

»Men noget er der foregået,« siger Hans Hoffensetz, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

Døgnrapporten for den 2. oktober

En 28-årig mand fra Sdr. Omme var tilsyneladende uopmærksom, da han lørdag morgen på E45 i sydgående retning ved Vejle N kørte op i bagenden på en forankørende lastbil med cirka 80 km/t. Den 28-årige slap heldigvis uskadt fra uheldet, mens hans bil pådrog sig betydelig skade.

Natten til lørdag fik Sydøstjyllands Politi en henvendelse fra en 15-årig pige, der kl. 02.00 var gået igennem Mariaparken, hvor en ukendt mand havde grebet fat i hende bagfra og kastet hende ind i en hæk. Da pigen gør modstand, løber manden derfra i ukendt retning. Der findes endnu ikke noget signalement, og anmelderen bliver lørdag afhørt igen.

Politiet vil gerne høre fra folk, der har set eller hørt noget mistænkeligt i området omkring Mariaparken ved 2-tiden natten til lørdag. Det kan ske på tlf. 114.

To personer er blevet sigtet for et slagsmål på Dæmningen i Vejle fredag kl. 21.25. Det er formentlig opstået i forbindelse med en parkering. Her er der en person, der beskrives som beruset, der åbner døren og sparker ud efter den anden. De sparker og slår ud efter hinanden, men detaljerne er ikke helt klare, oplyser vagtchefen. Det drejer sig om en 41-årig mand fra Jelling og en 34-årig mand fra Vejle.

