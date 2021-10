Læs også Efteråret er her: DMI varsler kraftig regn i Vejle

Store dele af Jylland vil tirsdag aften og det meste af onsdag blive ramt at store mængder regn, og det gælder også for Vejle.

DMI forventer, at der vil falde op til mellem 30 og 50 mm regn i løbet af tirsdag aften og onsdag.

»Regnen starter i aften, måske kommer der et ophold i nat, og i morgen formiddag forventer vi, der kommer en god portion regn,« fortæller meteorolog Anja Bodholdt fra DMI.

DMI forventer, at den værste regn vil ramme et område, der dækker fra Mariagerfjord, Randers og Viborg og ned til Vejle og Hedensted.

Regnvejret skyldes en koldfront der kommer ind over Jylland fra vest, og som bliver liggende det meste af onsdagen. Derfor kan der nå at falde meget regn over det samme område.

Samtidig med regnvejret vil det også blive temmelig blæsende fra sydvest med jævn til hård vind i det meste af landet.

DMIs varsel løber fra tirsdag aften kl. 20.00 og 24 timer frem.