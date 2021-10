Med godt en måned til kommunalvalget 16. november begynder partiernes og listernes valgkamp at fylde mere og mere.

Som borger i Vejle Kommune kan du sætte kryds ved 103 kandidater, fordelt på 13 partier/lister, og for selv den bedste kan det være svært at holde styr på, hvem der mener hvad.

Derfor forsøger vi på JP Vejle at gøre politikernes budskaber mere overskuelige ved at give dig muligheden for at stille dine spørgsmål til spidskandidaterne.

Så sidder du derude som læser og tænker, om der aldrig kommer en cykelsti i netop dit område, om politikerne har tænkt sig at arbejde for at lette trafikken ind og ud af byen, eller hvad de vil gøre for at skaffe flere varme hænder i daginstitutionerne eller ældreplejen, så skriv til os. Så sender vi spørgsmålene videre til spidskandidaterne og lader dem komme med deres svar.

Spørgsmålene kan sendes til JP Vejles redaktionmail: jpvejle@jplokal.dk.

