Hvis du vil vide mere om Vejle Se seneste artikler fra JP Vejle

Køb abonnement for 1 kr. resten af året

Modtag nyhedsbrev

Tip eller spørg redaktionen

Bladene er så småt begyndt at skifte farve. Børnene skal huske den varme jakke, når de skal ud at lege. Det er blevet sæson for te og varm kakao.

Det er er alt sammen med til at indikere, at efterårsferien står for døren. Her får du et overblik over nogle af de aktiviteter, du kan lave med børnene i Vejle og omegn, som adspredelse til indendørshygge og gåture i skoven.

Jazzkoncert i børnehøjde



Hvis ikke du tidligere