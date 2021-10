Hvis du vil vide mere om Vejle Se seneste artikler fra JP Vejle

Der er cirka gået en uge, siden statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned på grund af Covid-19.

I en stue i et hus på kanten af Nørreskoven i Vejle sidder Paul Christensen sammen med sin kone - i den modsatte ende af stuen sidder deres søn, som er hjemme for at få en frygtelig besked.

Paul Christensens kræft har spredt sig, og han er i stadie fire.

»Det var forfærdeligt, og jeg kunne ikke engang give min søn et kram, da han