Blå bog Paul Christensen Alder: 56 år Bopæl: Vejle Opvækst: Vejle Civil stand: Gift Børn: To Job: Sanger, sangskriver og musiker Diverse: Han er et af to originale medlemmer af Pretty Maids, som i år fejrer 40 års jubilæum. Han udgav tidligere på året soloalbummet One Shot under kunstnernavnet Ronnie Atkins

Hvor er dit favoritsted i Vejle?

»Det er Nørreskoven og fjorden nede bagved. Vi bor jo lige op til skoven, og da jeg var dreng på Nørremarken, var det der, vi gik hen for at lege. Jeg var der rigtig meget som dreng, og som voksen har jeg også brugt skoven, fordi vi bor så tæt på den. Efter jeg fik min kræft-diagnose, har jeg også brugt skoven meget. Der er gået mange ture, hvor der er tænkt tanker