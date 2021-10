17/10/2021 KL. 19:33

Analyse: Personlige fejl skæmmede sæsonens bedste præstation for VB

Det vejlensiske bundhold var foran to gange på Danmarks sværeste udebane, men i sidste ende rakte det ikke mod Brøndby IF, der vandt opgøret 3-2, og ekstra malurt var der med et rødt kort til VB's Jerome Opoku