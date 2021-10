10/10/2021 KL. 07:00

Ét tryk fra at opgive valgkampen: Nu er 29-årig V-politiker mere motiveret end nogensinde

Camilla Eva Jørgensen var tæt på at trække sit kandidatur til byrådet, da hun mistede sin lillesøster for to måneder siden. Et opstillingsmøde fik hende dog til at lægge tvivlen væk og sætte alt ind på valgkampen.