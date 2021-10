Byrådet sender en tak til de ansatte efter corona-pandemien: »Det er usmageligt«

»Corona-epidemien er stort set ovre for denne gang, og stort set alle restriktioner er ophævede. Borgernes arbejds- og fritidsliv er vendt tilbage til næsten normale former.

Det kan vi bl.a. takke Vejle Kommunes personale for.«

Sådan lød et forslag, som stort set hele Vejles byråd stemte for onsdag d. 6. oktober. Personalet blev bl.a. takket for at være fleksible og for at få borgerservice til at fungere trods hjemmearbejde.

»Vi politikere har al