Det går den gale vej med antallet af nye smittede med coronavirus i Vejle Kommune.

Det viser nye tal fra Statens Serum Institut.

I løbet af den seneste uge er der nemlig blevet 118 vejlensere nemlig blevet testet positive, fremgår det af Statens Serum Instituts kort over coronalandskabet i Danmark. Det er det højeste antal nye tilfælde i alle jyske kommuner, hvor Esbjerg ligger nummer to med 95. Samme tal er helt nede på 25 i nabokommunen Kolding.

Kigger man på antallet af smittede per 100.000 den seneste uge, altså det såkaldte incidenstal, er det også Vejle, der indtager den kedelige førsteplads. Vejles incidenstal er 99,9, mens Esbjerg og Kolding ligger på henholdsvis 82,4 og 26,8.

Ser man nærmere på sognene er det Gauerslund Sogn i Børkop og Bredballe Sogn, der med henholdsvis 24 og 20 nye smittede ligger højest på listen. I den forgangne uge måtte Englystskolen, der er Vejle Kommunes største skole og ligger i netop Børkop, sende 10 elever sendes hjem, fordi de var testet positve for coronavirus.

Sammenlignet med resten af landet har Vejle Kommune dog stadig et stykke vej op til at have det højeste smittetal i landet. Det er således Albertslund, Ishøj og Lolland, der ligger øverst på listen over kommuner, der er hårdest ramt af corona. De tre kommuner har incidenstal på 260,4, 230,5 og 221,8.