Døgnrapporten: Klip klip - Traktorfører og buschauffør kørte med mobilen i hånden

Døgnrapporten for den 7. oktober

Traktorfører og buschauffør fik klip for telefonbrug

Sydøstjyllands Politi benyttede en del af onsdag til at kontrollere trafikanter i og omkring midtbyen i Vejle. Mellem kl. 8.30 og 15 blev i alt 116 køretøjer standset, hvilket kastede 84 sigtelser af sig.

60 af sigtelserne var sager om brug af mobiltelefon under kørsel, der i motordrevne køretøjer koster et klip i kørekortet. Det måtte blandt andre en person i traktor og en buschauffør, der kørte med passagerer sande. De øvrige 58 personer kørte i personbiler.

»Rigtig mange sidder ikke med telefonen ved øret. Det er folk, der har den foran sig i hænderne og enten er på sociale medier, skriver beskeder eller andet. Det kan vi kun advare imod,« siger Mikkel Ross, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.

To cyklister blev også taget med mobilen i hånden, men på cykel koster den slag kun en bøde, og de slipper altså for klip i kørekortet.

Derudover var der 15 sager om manglende brug af sikkerhedssele og syv ikke-definerede sager i kategorien »øvrige forseelser.«

»Vi må konstatere, at folk ikke rigtig har forstået budskabet om, at uopmærksomhed er det farligste i trafikken,« siger Mikkel Ross.

Trafikkontrollen fandt sted omkring Dæmningen, Fredericiavej, Tolbodvej, rundkørslen ved havnen, Boulevarden og Skovgade.

Døgnrapporten for den 5. oktober

Stjal blomster for 20 kr.

Mandag eftermiddag blev politiet kaldt ud til Føtex i Strandgade, hvor en butiksdetektiv havde opdaget en butikstyv. Den 21-årige kvinde havde taget to blomster til en samlet værdi af 20 kr., der stod ude foran indgangen til butikken.

Kvinden erkendte tyveriet, da politiet ankom til stedet, og hun er derfor blevet sigtet for butikstyveri.

Hærværk på to biler i samme gade

I løbet af weekenden opdagede to personer i Svendsgade, at deres biler var blevet udsat for hærværk. Mellem lørdag kl. 18 og søndag kl. 13.30 var bilerne blevet ridset langs siden, formentlig med en nøgle.

Døgnrapporten for den 3. oktober

En 26-årig mand fra Vejle blev natten til søndag så vred på dørmændene på Temabar på Dæmningen, at politiet måtte involveres. Han opførte sig voldeligt overfor dørmændene, efter de havde bortvist ham for at opføre sig aggressivt. Den 26-årige blev anholdt kortvarigt og har fået en bøde for overtrædelse af restaurationsloven.

Politiet rykkede natten til søndag kl. 01.06 ud til meldinger om et stort slagsmål i Brejning, på J. L. Varmingsvej. Det viste sig, at der var en form for fest, og da politiet ankom var der ca. 20 biler, der fik travlt med at komme væk. Ingen af de tilstedeværende ville fortælle politiet noget, og der var ingen, der havde synlige skader. Politiet vælger derfor ikke at gøre mere ved sagen.

»Men noget er der foregået,« siger Hans Hoffensetz, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

Døgnrapporten for den 2. oktober

En 28-årig mand fra Sdr. Omme var tilsyneladende uopmærksom, da han lørdag morgen på E45 i sydgående retning ved Vejle N kørte op i bagenden på en forankørende lastbil med cirka 80 km/t. Den 28-årige slap heldigvis uskadt fra uheldet, mens hans bil pådrog sig betydelig skade.

Natten til lørdag fik Sydøstjyllands Politi en henvendelse fra en 15-årig pige, der kl. 02.00 var gået igennem Mariaparken, hvor en ukendt mand havde grebet fat i hende bagfra og kastet hende ind i en hæk. Da pigen gør modstand, løber manden derfra i ukendt retning. Der findes endnu ikke noget signalement, og anmelderen bliver lørdag afhørt igen.

Politiet vil gerne høre fra folk, der har set eller hørt noget mistænkeligt i området omkring Mariaparken ved 2-tiden natten til lørdag. Det kan ske på tlf. 114.

To personer er blevet sigtet for et slagsmål på Dæmningen i Vejle fredag kl. 21.25. Det er formentlig opstået i forbindelse med en parkering. Her er der en person, der beskrives som beruset, der åbner døren og sparker ud efter den anden. De sparker og slår ud efter hinanden, men detaljerne er ikke helt klare, oplyser vagtchefen. Det drejer sig om en 41-årig mand fra Jelling og en 34-årig mand fra Vejle.

