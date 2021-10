Der er fundet rester af sprøjtegift i 37 pct. af drikkevandsboringerne i Vejle Kommune.

Det viser en ny opgørelse, som Danmarks Naturfredningsforening har foretaget på baggrund af tal fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), som er en uafhængig forsknings- og rådgivningsinstitution i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Opgørelsen viser, at der i perioden fra 2016 til september 2021 er undersøgt 135 aktive drikkevandsboringer, og af dem er der fundet rester af sprøjtegift i 50.

Fem af dem er over grænseværdien, hvilket betyder, at vandet er uegnet som drikkevand og ender derfor som udgangspunkt ikke i vandhanerne.

Her er der fundet giftrester i Vejle Kommune Siden 2016 er der fundet giftrester hos 27 forskellige vandværker i Vejle Kommune: Fjeldvigs Vandværk ApS

Gårslev Vandværk

Hygum Vandværk

Håstrup Vandværk

Kollemorten Vandværk

Nørup Vandværk amba

Skærup Vandværk

Vester Smidstrup Vandværk a.m.b.a.

Vesterlund Vandværk

Vinding Vandværk

Vonge Vandværk

Andkær Vandværk

Bredsten Vandværk

Brejning Vandværk (Stationsvej)

Gadbjerg Vandværk

Ildved Vandværk

Mølvang Vandværk

Randbøldal Vandværk

Ravning Vandværk

Thyregod Vandværk

TREFOR Vand, Tørskind-Vork Vandværk

Uhe-Lindeballe Vandværk

Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A

Jelling Vandværk

Ødsted Vandværk I/S

Egtved Vandværk

TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

»De her tal er alarmerende læsning«

Opgørelsen viser også, at der aldrig tidligere er fundet så mange giftrester i de danske vandværkers drikkevandsboringer som i år.

Indtil videre er der i 2021 indberettet 1.355 analyser fra aktiver boringer. Af dem er der konstateret pesticidfund i 63 pct. af målingerne, og i 14 pct. er grænseværdien overskredet.

»De her tal er alarmerende læsning. De understreger endnu en gang behovet for politisk handling. Heldigvis ligger en af løsningerne lige for. Vi skal beskytte de områder, hvorunder vores grundvand dannes, så vi ikke anvender pesticider her,« siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.

Hvis udviklingen fortsætter, kan det ifølge Maria Reumert Gjerding ende med, at der ikke vil være rent drikkevand til alle på naturlig vis.

»Vi ser ind i en fremtid, hvor vi ikke længere kan levere rent drikkevand til alle danskere, uden at det kemisk skal renses, før det sendes ud i vandhanen. Det er en helt unik dansk ressource, vi er i gang med at sætte over styr,« siger hun.

Danmarks Naturfredningsforening har lavet et kort, der viser, hvor i landet der er fundet giftrester. Det kan du se her.