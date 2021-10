Pandemien spøger i Bryggen: »Vi er endnu ikke på samme niveau som før corona«

Hvis du vil vide mere om Vejle Se seneste artikler fra JP Vejle

4.300. Så mange ekstra kroner skulle hver dansker rundt regnet have lagt i de danske centerbutikker under coronapandemien for at undgå det tab, som de to nedlukninger gav.

Omsætningen faldt her med mellem 20 og 25 mia. kr. på landsplan. Det viser en analyse, som erhvervsorganisationen EjendomDanmark har lavet.

Nedlukningerne har også været hårde for centerbutikkerne i Bryggen. Det fortæller Klaus Brandgaard, der er centerchef for B