06/10/2021 KL. 19:06

For abonnenter

Her er listen med dem, du kan stemme på ved kommunalvalget 2021

Valgkampen er nu for alvor i gang i Vejle Kommune med lidt over en måned til selve valgdagen 16. november. Her får du overblikket over, hvilke kandidater der stiller op for de enkelte partier.