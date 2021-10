Person påkørt af tog: Togtrafikken står stille i Vejle

En person er onsdag morgen blevet påkørt tæt ved Vejle Station, og DSB har derfor indstillet togtrafikken til og fra stationen. Det skriver DSB på sin hjemmeside.

JP Vejle er på stedet, hvor politi, brandvæsen og ambulancereddere stadig arbejder. De kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvornår de er færdige.

Vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi oplyser, at personen, en kvinde, er afgået ved døden, og at de netop nu er i gang med at få vedkommende væk fra skinnerne.

Det er endnu uvist, hvornår DSB kan genoptage togdriften til og fra stationen. Passagerne har fået besked om, at der vil blive indsat togbusser i både nord- og sydgående retning.

Påkørslen skete klokken 8.38 onsdag morgen ca. 200 meter syd for stationen.

