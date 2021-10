Hvis du vil vide mere om Vejle Se seneste artikler fra JP Vejle

»Sørg for at udfordre dig selv ved at læse forskellige genrer, og lad være med blot at tage det sikre valg. Det er mit bedste læseråd,« siger Susanne Jensen, der er butikschef i Bog & Ide Vejle på Rådhustorvet og tidligere har været ejer af boghandlen, da den lå på Søndergade.

Her vil du få hendes bedste bud på gode, varierede læseoplevelser til efterårsferien, blandt nogle af tidens aktuelle bogudgivelser.

Du kan alt