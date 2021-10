Hvis du vil vide mere om Vejle Se seneste artikler fra JP Vejle

En ny naturklub i Vejle skal give udsatte børn mellem seks og 12 år flere oplevelser med insekter, blomster og snobrød over bål. Men før det kan blive en realitet, skal Red Barnets lokalforening i Vejle have skaffet flere frivillige, der har lyst til at vise børnene, hvordan man kan bruge naturen sammen.

Naturklubben, der er ved at blive stablet på benene med opstart i midten af oktober, henvender sig til børn fra Finlandsparken, som skal mødes en gang om ugen med Red Barnets frivillige. En gang om måneden vil der også være en familiedag, hvor børnenes forældre og søskende inviteres med.

Naturklubben Red Barnet har på nuværende tidspunkt syv naturklubber fordelt i hele landet, og den kommende naturklub i Vejle holder opstartsmøde 12. oktober. Inden man mødes med børnene i naturen, skal man som frivillig deltage i et naturkursus, som Red Barnet står for. Klubberne drives i samarbejde med boligsociale helhedsplaner i de enkelte almennyttige boligområder, og naturklubben i Vejle er et samarbejde mellem Red Barnet og den boligsociale helhedsplan Nørremarken.

Projektet er støttet af Ole Kirk’s Fond, Nordea-fonden, Lemvigh-Müller Fonden og Friluftsrådet. Kilde: Red Barnet

Tid til det enkelte barn

Det forventes, at der er plads til ca. 20 børn i klubben, og at en frivillig voksen vil have ansvaret for to eller tre børn.

»Vi lægger rigtig meget vægt på at være nok frivillige til, at der er tid til nærvær med det enkelte barn. Derfor har vi brug for flere frivillige for at kunne åbne klubben, og vi håber meget på, at flere har lyst til at være med til at give børn et vigtigt åndehul i hverdagen. Man behøver ikke have 20 års erfaring som spejder for at melde sig. Det vigtigste er, at man har lyst til at være sammen med børn og være ude i naturen,« siger formand for Red Barnets lokalforening i Vejle samt byrådsmedlem for Socialdemokratiet Azra Hasanbegovic i en pressemeddelelse.

