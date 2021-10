Hvis du vil vide mere om Vejle Se seneste artikler fra JP Vejle

Da Ebbe Møller Andresen var en lille dreng, drømte han om at blive en del af DGI Verdensholdet.

Dengang boede han i Varde, og han var vild med gymnastik.

Senere flyttede han til Vejle med familien, og her slap han gymnastikken for at fokusere på fodbold i stedet i klubber som Vinding, Hover og VB, men et efterskoleophold sendte ham nogle år senere tilbage i favnen på gymnastikken - hvilket viste sig at være det helt rigtige.