Hvis du vil vide mere om Vejle Se seneste artikler fra JP Vejle

Køb abonnement for 1 kr. resten af året

Modtag nyhedsbrev

Tip eller spørg redaktionen

Træning er første punkt på Lars Oxholms to do-liste, når han åbner værkstedet på Wittrupvej 1 kl. 7. Han laver burpees på det hvide exopy-gulv, hvor kun et par brede dækaftryk giver et praj om, hvad han beskæftiger sig med.

Løfter man blikket, står det dog hurtigt klart, at Lars Oxholm er klargøringsmand - og at bilerne, han arbejder på, er lidt udover det sædvanlige. Mellem lave reoler med pudsemiddel- og maskiner står blandt andet en Ferrari 458 racerbil