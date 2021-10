Hvis du vil vide mere om Vejle Se seneste artikler fra JP Vejle

Køb abonnement for 1 kr. resten af året

Modtag nyhedsbrev

Tip eller spørg redaktionen

Som otteårig udbrød Lærke Emilie Bach under en køretur med sine forældre, at hun ville være sanger. Det var første gang, at hun satte ord på den drøm, der senere gik i opfyldelse, og som betyder, at hun i dag er kendt under kunstnernavnet Lærke Emilie.

Vejen dertil har dog ikke været så enkel for den nu 29-årige kvinde, som den otteårige pige dengang drømte om. Men i 2016 vandt Lærke Emilie DR’s talentudviklingsprojekt Karrierekanonen, skrev kontrakt med S