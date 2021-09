30/09/2021 KL. 11:47

Kirsten Tarp tager telefonen døgnet rundt for at hjælpe kræftpatienter, når parykken driller, eller der er behov for en snak om hårtab

Kirsten Tarp, der er indehaver af Parykstedet, brænder for at hjælpe kræftpatienter med at få den helt rigtige paryk eller brystprotese, og hun står til rådighed på alle tider af døgnet. Hun er hele tiden drevet af at ville gøre det endnu bedre, og så har hun en helt særlig forståelse for kundernes situation.