Blå bog Lone Haugaard Bopæl: Bredballe Civil stand: Gift med Kristian Job: Medejer af A’poke og A3 A’poke Eventstore

Hvor er dit yndlingssted i Vejle?

»Det må være gågaden, hvor jeg tilbringer mange timer hver eneste dag, da vi har vores butikker her. Det er her, jeg er, det er her, min dagligdag er, og jeg synes, at gågaden i Vejle er fantastisk på alle måder.«

Er der noget, Vejle kan gøre bedre?

Som tilflytter faldt jeg fra dag et for Vejle. Jeg kom til byen for 12 år siden, og jeg synes dengang som nu, at byen kan noget ekstraordinært. For e