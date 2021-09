Kronprinseparret uddeler fire priser i Vejle

Lørdag aften gæster H.K.H Kronprinsesse Mary og Kronprins Frederik Vejle Musikteater for at uddele Kronprinsparrets Priser for i år.

I samarbejde med Bikuben Fonden hylder de udvalgte organisationer og kunstnere, der har udmærket sig med deres sociale eller kulturelle arbejde.

Kronprinseparret uddeler hvert år fire priser, henholdsvis »Den Sociale Pris« og »Den Kulturelle Pris«, »Den Sociale Stjernedryspris« og »Den Kulturelle Stjernedryspris.«

