25/09/2021 KL. 17:30

Thea Bruun Jensen samler ind til Alzheimerforeningen: »Jeg er blevet mere voksen i en alt for tidlig alder, fordi jeg skulle være forælder for min egen far«

For Thea Bruun Jensen hjælper dagens indsamling hende med at bearbejde det, hun har været igennem. Hendes far har været syg over halvdelen af hendes liv.