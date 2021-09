Døgnrapporten: Mulig spritbilist pløjede ind i vejarbejde

25. september:

Mulige spritbilister skal have taget blodprøver:

En 63-årig mand kørte fredag eftermiddag ved klokken 17 galt i et solouheld på Vindingvej. Da politiet ankom til stedet, mistænkte patruljen, at der muligvis var en bestemt årsag til uheldet: Nemlig alkohol. Den 63-årige fik derfor taget en blodprøve, der skal afgøre, om han var påvirket af alkohol, oplyser Sydøstjyllands Politi.

En anden mand, der lørdag morgen klokken 06.44 kørte galt i et andet solouheld på Bredstenvej, skal også have taget en blodprøve. Han er nemlig også mistænkt for at have kørt bil, selvom han var påvirket af alkohol. Manden pløjede ifølge politiet ind i et vejarbejde, hvor der ikke var nogen på arbejde.

21. september:

Flere hundrede kilo rustfrit stål stjålet:

800 kilo rustfrit stål er ikke bare noget, man lige tager under armen og stikker af med.

Alligevel lykkedes det i fredags tre formodede gerningsmænd at stjæle et sted mellem 800 og 900 kilo rustfrit stål fra en virksomhed på Ferrarivej.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi mandag.

Ifølge politiet er det altså tre mænd, der står bag, og mændene er blevet set køre fra stedet i en mørkeblå Peugeot med lad. Mændene beskrives alle som udenlandske, hvor to af dem skulle være mellem 22 og 28 år gamle, mens den sidste er blevet vurderet til at være mellem 40 og 50 år.

Politiet oplyser, at stålet har en »anseelig værdi« uden dog at kunne oplyse det præcise beløb.