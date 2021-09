Magnus Berg Jacobsen får pris for sin lærlingetid hos Lego

Topkarakter og sociale kompetencer er beskrivelsen af Magnus Berg Jacobsen, der modtager Metalindustriens Lærlingepris 2021 i morgen i København.

»Jeg er utrolig taknemlig for det. Det regner man ikke lige med, så jeg er meget overrasket,« siger Magnus Berg Jacobsen.

I alt 25 af landets bedste lærlinge hyldes med prisen.

Magnus har gået på Skive College og været i lære hos Lego System A/S som værktøjstekniker. Han er blevet indstillet til prisen af skolen og virksomheden. I indstillingen lyder det blandt andet:

»Magnus Berg Jacobsen har igennem sin læretid tilegnet sig alle kompetencer indenfor sit fag i et tempo, vi ikke har set før. Han er en fantastisk dygtig lærling, og han er på én og samme tid specialist og generalist. Han lader sig ikke nøjes med den næstbedste løsning, og intet er overladt til tilfældighederne.«

Magnus Berg Jacobsen har været glad for sin tid som lærling ved Lego, hvor han har været rundt i tre forskellige afdelinger.

»Det er lidt svært at forklare hvad en værktøjstekniker laver, men inden for legoklodser kan man være med helt fra start, når der skal laves en ny klods. Så når en designer har en idé til en lego-klods, så kan jeg være med til at sige, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre i en støbeform, og bagefter er jeg så med til at udvikle formen i et 3D-program.«

Det er 19. år i træk, at Industriens Uddannelser, Dansk Industri, Dansk Metal og Tekniq Arbejdsgiverne uddeler Metalindustriens Lærlingepris til 25 af de dygtigste lærlinge.