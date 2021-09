På papiret var det ikke en svær opgave, Vejle Boldklub onsdag eftermiddag stod over for i Vanløse IF i tredje runde af Sydbank Pokalen.

Men klubben fra 3. division skulle vise sig at volde Vejle Boldklub flere problemer end som så.

Det startede ellers efter planen, da Saeid Ezatolahi i det 23. minut kunne bringe vejlenserne foran.

Med tre minutter til pausen lykkedes det så Vanløse IF at udligne - men det var ikke nok for hovedstadsklubben.

Efter halvegen kom Vanløse IF således på både 2-1 og 3-1 i henholdsvis det 63. og 78. minut.

Da dommerens ur derefter nærmede sig de 90 minutter, var der derfor ikke stor tiltro til avancement for Vejle Boldklub,

Det skulle Lukas Engel ændre på. Først headede han bolden i nettet tæt under mål til 3-2. Kort efter sendte han en halvflugter i siden af målet til 3-3.

Utroligt nok stoppede Vejle Boldklub ikke der. Efter en stor chance til Vanløse IF sende Andres Ponce bolden i nettet til 3-4 i det 96. minut.

Dermed er klubben videre til 4. runde af pokalturneringen med tre scoringer i overtiden.