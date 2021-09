Bliv klogere på Vejle. Klik her for at få fuld adgang til alt indhold på JP Vejle. Bliv opdateret på Vejle alle hverdage med JP Vejles nyhedsbrev, eller besøg jpvejle.dk for det mest aktuelle indhold lige nu. Du kan også skrive til os eller tippe os om emner her.

Da Nanna Johanne Dupont gik i 2.g. på Rosborg Gymnasium i vestbyen i Vejle, kom hun til et punkt, hvor hun følte, at hun blev nødt til at snakke højt om sin seksualitet. Det turde hun ikke tidligere.

»Både familie og venner tog godt imod, at jeg er til piger, og sådan har det heldigvis været lige siden. Flere sagde, at det vidste de godt. Nu er jeg meget åben og ligefrem, når det kommer til at snakke om min seksualitet,« siger den nu 22-årige kvinde, der b