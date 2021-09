Claus Nørgaard er søn af en lærer og fodboldtræner.

For Claus Nørgaards to børn forholder det sig præcis på samme måde - deres far er lærer og fodboldtræner - men måske vil det, med stor respekt for lærerfaget, være mest korrekt at skrive fodboldtræner.

For det er det, han er, den 41-årige assistenttræner i VB, og det har faktisk været planen hele tiden - også da han passede sit lærerstudie på Jelling Seminarium.

»Dengang var det ikke muligt at le