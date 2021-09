Hvis du vil vide mere om Vejle Se seneste artikler fra JP Vejle

Køb abonnement for 1 kr. resten af året

Modtag nyhedsbrev

Tip eller spørg redaktionen

Når klokken slår 12, sætter næsten alle børn i Vejles daginstitutioner tænderne i et måltid, der er lavet på deres institution. En kommunal indsats har sørget for, at der er økologi på de fleste tallerkener - men der er stor forskel på, hvor meget økologien fylder.

Det viser en gennemgang af vejlensiske institutioner, der har modtaget Det Økologiske Spisemærke. Mærket fås nemlig i tre varianter; bronze, sølv og guld. Og blot fire institutioner i postnummer