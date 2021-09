Der var noget fint over det, da Martin Bach-Andersen fra Vertikal AI havde en stor gruppe ansatte med på scenen i Vejle Musikteater torsdag aften.

»Intet af det her havde været muligt, hvis ikke vi havde dygtige mennesker ansat, og her er et udsnit af dem,«, forklarede Vertikals CTO, da han på vegne af virksomheden takkede for prisen som Årets Iværksætter 2021.

Det gjorde han foran cirka 300 mennesker fra det vejlensiske erhvervsliv, og som den veloplagte kon