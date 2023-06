Vi befinder os lige nu i en voldsom tørkeperiode. Det skaber bekymringer hos mange landmænd. Regeringen er derfor nu kommet med en akut tørkeplan, som er et vigtigt skridt på vejen.



Tørkeplanen, som er blevet rost af branchen selv indeholder blandt andet muligheden for, at landmænd kan påkalde sig force majeure, hvis de på grund af tørken ikke kan leve op til de krav, der skal opfyldes for at modtage landbrugsstøtte.



Der gives yderligere muligheden for, at brakarealer, hvor landmanden har anmeldt mere end minimumskrav til brak, kan anvendes til foderproduktion, og at dyr som græsser i arealer med regler om naturpleje kan flyttes hjem i staldende.