DEBAT: Er fornuften væk omkring Ringboulevarden, fordi man har lavet en Konstitueringsaftale?

· Når man ikke fremlægger en samlet økonomi og så påstår, at den er billigst.

· Når linjeføringen bare flyttes på den anden side af den fredskov som er habitat, yngle og leveområde for fredede flagermus, og man hæver vejen fire til ni meter over terræn og så tror, at det ikke gør noget ved dyrenes habitatområde.

Forklaringen findes i en konstitueringsaftale på valgnatten 16. november 2021 og underskrevet tillæg 17. november 2021 og budgetforliget i 2023-2026?

En forvaltning er forpligtiget til at efterleve og arbejde for at opfylde en konstitueringsaftale fra byrådsflertallet, og derfor er der helt sikkert sammenhæng mellem forvaltningsindstillingen og det politiske flertal.

I konstitueringsaftalen står der, at partierne er enige om, at fastholde beslutningen om en forlængelse af Ringboulevarden. Partierne er Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Radikale Venstre.