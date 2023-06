Debat: Ringboulevardens forlængelse er ikke nem

Det har, som jeg indledte med på byrådsmødet 22. maj, været en svær beslutning at træffe endelig afgørelse om Ringboulevardens forlængelse.

Sagen er ikke nem, og vores beslutning har stor betydning for beboerne i området, hvilket jeg har stor forståelse for. Men det er samtidig vigtigt at notere, at der er nogle bredere kommunale hensyn, vi som byrådsmedlemmer også skal varetage – her tænker jeg på, at vi skal reducere den eksisterende trængsel på vejnettet og forbedre fremkommeligheden i området.