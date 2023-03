Vi bilder os ikke ind, at vi kan løse alle problemer i sundhedsvæsenet i et snuptag. Men vi viser, at vi tør at tage ansvaret op og lave en plan, der kan aflaste et presset sundhedsvæsen. Det er kernen i vores velfærdsstat, at vi har et velfungerende sundhedsvæsen, og det vil Venstre blive ved med at arbejde for.