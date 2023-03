Læserbrev: Socialdemokratisk påstand er »lige til affaldsspanden«

Man tror det næsten ikke…….. Er man virkelig så gammeldags?

Har man ingen ambitioner i bæredygtighedens navn og på klimaets vegne. Hør debatten her under sag nr. 45.

Robotteknologi udvikler sig hurtigere end mennesker, og de kan udføre et arbejde 24/7, så måske Socialdemokratiet og de andre byrådspartier, der stemte for manuel sortering, skulle tage på udviklingstur ud i en af kommunens produktionsvirksomheder for at se på hvorledes robotteknologi hjælper virksomheder med effektivitet, og at medarbejdere slipper for manuel og opslidende eller gentagende arbejde eller arbejdsgange.

I Østbroen ønsker vi at fremme teknologien alle de steder, det er muligt, og her på affaldsområdet ville det have være oplagt - ikke mindst i bæredygtighedens navn og ikke mindst for klimaet.