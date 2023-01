Torben Hansen: »Lad os nu diskutere, uden at kalde hinanden navne - og lad os lytte til fakta«

Erik Bo Andersen fremfører fortsat, at de samfundsøkonomiske analyser er fejlbehæftede, til trods for at de er udarbejdet efter alle forskrifter af et eksternt konsulentfirma og med inddragelse af en ekspert.

Analyserne viser, at både Østbroen og Klimabroen er gode projekter. Men Klimabroen er i særklasse godt. Sandsynligvis det bedste projekt i Danmark.

Det er Erik Bo Andersen også oplyst om, og analyserne er senest blevet behandlet af byrådet den 31. januar 2022.

Store trafikprojekter som Klimabroen skaber røre

Endelig er der skræmmebilledet om trafik på villavejene. Det er simpelthen direkte i modstrid med de svar, han har fået bl.a. i forbindelse med vedtagelse af infrastrukturplanen i april 2021.

Sagen er, at trafikken skal afvikles på det overordnede vejnet, og i april fik Andersen netop at vide, at for at forhindre såkaldt »sivetrafik«, kunne løsningerne for eksempel være at spærre Bjellerup Allé og Egholmsvej af i den ene ende.

Store trafikprojekter som Klimabroen skaber røre. Man kan have forskellige afvejninger af hensyn. Det er politik.

Men jeg vil klart opfordre til, at vi diskuterer, uden at kalde hinanden navne og rent faktisk hører på argumenter og ikke mindst fakta.