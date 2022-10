Debatindlæg: Den socialdemokratiske regering forsømmer landdistrikterne

Det indebærer f.eks. at fjerne afgifterne for alle boliger under 1. mio. kr. Jo flere der benytter sig af disse ordninger, jo bedre balance og mere liv kommer der i vores lokalsamfund.

Det er også nødvendigt med vækst- og beskæftigelsesinitiativer målrettet de mindre byer og landdistrikter. Vi har en ambition om, at 5.000 statslige arbejdspladser skal placeres rundt omkring i mindre byer. Det samme gælder for de studerende.

Vi skal sikre bedre mobilitet ved, at SU-modtagere kan modtage et befordringsfradrag, hvis de er bosat enten i en land- eller yderkommune.

Vi er overbeviste om, at disse tiltag vil binde Danmark bedre sammen. Jeg tror også, at det netop vil modvirke den tendens, vi ser med den socialdemokratiske regering: at politik kun centrerer sig om København og ikke tager hensyn til, at verden faktisk er helt anderledes uden for metropolerne.