Debatindlæg: Hvorfor skal vi have denne diskussion igen?

Endnu en dokumentar med hemmelige optagelser, der afslører vanrøgt, overgreb og inkompetence i dele af den offentlige hjemmepleje. Det er frygtelige optagelser, og jeg var flere gange ved at slukke. Det er ikke til at holde ud at se på.

Det er dog mærkværdigt, at der stadig ikke er gjort noget ved de frygtelige forhold, som flere ældre åbenbart stadig lever under. Vi så det allerede i 2020, hvor Else blev mishandlet på plejehjemmet Kongsgården i Århus.