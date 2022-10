Citat fra Kommunens notat om finansieringsmuligheder for Klimabroen s. 2 »En eventuel dialog med staten vil formentlig skulle centreres omkring broens (og vejens) regionale betydning som omfartsvej. Der er ikke umiddelbart kendskab til muligheder for at opnå statslig medfinansiering til en bro- og vejforbindelse som denne.«

Så lad os basere holdninger ud fra korrekt fakta og ikke ud fra historieeventyr som i bedste HC Andersens Kejserens nye klæder.

Når alt kommer til alt, så skal vores viden basere sig på konkret og faktuelt oplyst grundlag, og det er jo tydeligt her, at for de fleste folketingskandidater, der mangler simpelthen basisviden, både om hvad der er en statsopgave, og hvad der er korrekt omkring klimasikring, trafikafvikling og økonomi.

Kig på de vedlagte rapporter, der er linket til, og lad os så tage en debat ud fra fakta.