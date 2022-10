Debat: Der er noget, er ikke giver mening

Denne leder kunne f.eks. berette om, hvordan et barn, der kom fra den kommunale børnehave og her havde en fuldtidsstøtteperson tilknyttet, pludselig kun kunne få bevilget under halv tid, fordi forældrene ønskede, at han skulle flyttes til den private institution.

Samtidig er det ikke tilladt for en privat institution at sige nej til at modtage et barn. Dét, er der sandelig ikke noget, der hedder. Så lederen her var altså tvunget til at tage et barn ind i sin institution velvidende, at den støtte barnet havde brug for, ikke fulgte med.

Er det barnets tarv?

Er det institutionslederens skyld?

Der er noget, der ikke hænger sammen.

Det er lidt som om, at man skal straffes for at være privat udbyder af et tilbud, der også findes i det offentlige, og det er da ikke rimeligt. Bare fordi et tilbud er privat, og at nogen tjener penge på tilbuddet, så betyder det jo ikke, at det ikke er veldrevet. Hvis det var tilfældet, ville det jo ikke eksistere. Fuldstændig som med alle andre forretninger. Hvis kvaliteten ikke er god, så vælger kunderne et andet sted at gå hen.