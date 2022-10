I Århus og Randers har man fat i den lange ende med Psykiatriens Hus, der med et tværfagligt social- og sundhedsfagligt personale, forsøger at hjælpe, hvad enten det drejer sig om at indgå i et recovery-tilbud, indlæggelse eller bare at finde rundt i systemet.

For mig personligt, er et ønskescenarie, at vi over hele landet får lignende tilbud, og at de bliver udbygget til at favne alle psykisk sårbare med behov for hjælp. Et enkelt kontaktpunkt, hvor kompetent personale hjælper en videre. Bare det at vide, at man kan få hjælp fra dag 1 vil i sig selv være en stor aflastning, da man så ikke er helt alene om problemerne.