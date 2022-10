Er Ringboulevardens forlængelse en omvej?

Gang på gang har vi hørt argumenter fra Venstre, Socialdemokratiet, DF og SF om, at argumentet for at holde en Ringboulevardsforlængelse bynært i form af de meget kontroversielle alternativer 2 & 6 er, at den skal være en Ringvej og ikke en omvej?

Men de glemmer lige at fortælle, hvem er det en omvej for? Og fremlægge en saglig og dokumenteret begrundelse herfor? Og ikke mindst den rigtige historie af, hvorfor de vil have den bynært?