Læserbrev: Hvilke lokale folketingskandidater arbejder for en Østbro og bedre infrastruktur i Randers?

Østbroen var det hotteste emne i den kommunale valgkamp, så hvor er den nu?

Østbroen burde være et centralt emne, når borgerne skal sætte x ved en lokal kandidat, specielt i det kommende folketingsvalg.

For det er her og nu afgørende for, hvilken kandidat der kan, vil og formår at tale Randers/Kronjylland op på Christiansborg. Netop de kandidater der bliver valgt, eller gerne vil vælges til folketinget, kan have, og ikke mindst være en afgørende forskel, bl.a. i de statslige infrastrukturforhandlinger.