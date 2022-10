Læserbrev: Dette er det samme som at pisse i bukserne for at holde varmen

Hver gang er vi blevet spist af med et kort sludder for en sladder fra borgmester Torben Hansen. Denne gang måtte vi heller ikke deltage i den plenumdiskussion, der afholdtes, da »nogle ikke ønskede«, at vi var med.

Det var i hvert fald den skive, vi blev stukket af Torben Hansen. Måske det reelt bare var socialdemokraterne selv, der ikke ønskede os med?

Hvis man kigger på besparelsen på specialskolen er det lidt pudsigt, dog glædeligt, at SF ikke ville lege med. Akkurat sådan som sidste år har man reelt bare skubbet besparelserne frem i de såkaldte overslagsår.

Dette er det samme som at pisse i bukserne for at holde varmen. Det sagde SF ja til sidste år. I år siger de nej. Det er glædeligt.