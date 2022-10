Debatindlæg: Det er et klokkeklart brud på aftalen

I de sidste 3 år har SF været en del af budgetforligene, hvor vi har taget medansvar for kommunens betrængte økonomi. På grund af de borgerlige partiers dygtige forhandlinger blev der i år sat en retning, som vi med vores enlige mandat ikke kunne rokke ved. Desværre.

Det må give stof til eftertanke både hos borgmesteren, men også hos de 3 andre byrådsmedlemmer på venstrefløjen. Borgmesteren bragte sig i en situation, hvor han kun kunne hente et flertal hos de borgerlige.

Samtidig har situationen på venstrefløjen i mange år været sådan, at en tilsvarende samlet optræden var ren teori. Den situation bør vi i alle 4 partier grundig overveje og snakke sammen om.

Hvis de fire byrådsmedlemmer på venstrefløjen og deres baglande kunne enes om at optræde samlet og udgøre et reelt flertalsalternativ for borgmesteren, så ville vi have langt større mulighed for at undgå en lignende situation de næste gange.

Det forudsætter, at alle 4 partier vil indgå i samarbejdet, og at man vil være villig til at gå efter kompromisser, i stedet for parader.

Det forudsætter, at man er villig til at se bort fra, at der er byrådsvedtagelser og planer, som man ikke bryder sig om, men som er en forudsætning for et budgetforlig.

Til gengæld kunne det måske bringe udviklingen i Randers i en mere velfærdsorienteret retning.