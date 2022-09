Hvis vi ser bort fra symbolikken og forholder os til det faktiske elforbrug, så har julebelysningen i en konkret dansk handelsby med 73.000 indbyggere et forventet elforbrug på godt 275 kWh pr. dag i perioden 11. november 2022 til 7. januar 2023.

Med de nuværende elpriser for erhverv løber den samlede elregning op på knap 1.100 kr. om dagen for julebelysning i hele bymidten og juletræet på torvet. Hvilket omregnet er 1,16 kr. pr. borger for hele perioden.

Mon ikke størstedelen af byens borgere vil stemme for at bevare julebelysningen, hvis de kendte til den faktiske pris for at have lyset tændt?

Har man råd til at slukke lyset?

De fleste bymidter har allerede besluttet at have julebelysningen tændt i færre timer. Mange er skiftet til energibesparende LED-pærer, og måske er byens skøjtebane eller andre større aktiviteter aflyst for i år. Det er sund fornuft og ansvarlighed.