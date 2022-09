Debatindlæg: Jeg frygter, at regeringens forsøg på at hjælpe de hårdest ramte ender i endnu en skandale.

Regeringens finanslovsforslag for 2023 er et meget skuffende et af slagsen. De præsenterer finanslovsforslaget som stramt og det eneste ansvarlige, men det er på ingen måde sandheden.

Inflationen har ramt det højeste niveau i 40 år. Boligpriserne står over for at falde og arbejdsløsheden stige. Det er blevet betydeligt dyrere at være dansker i løbet af det sidste år.