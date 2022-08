For et par dage siden kom mit og Venstres udspil ud om, hvordan det skal blive lettere for danskerne at købe en ejerbolig. Hertil præsenterede vi en række forslag til, hvordan drømmen om at eje sin egen bolig kan realiseres.

En af de vigtigste initiativer at bemærke i udspillet er bekæmpelsen af støj. For trafikstøj er med til at forringe danskernes livskvalitet i deres egen bolig. Støjgener kan medføre tidlig død, søvnbesvær, forøget blodtryk og forøget risiko for hjertesygdomme – det synes jeg er helt uværdigt, når det faktisk sagtens kan bekæmpes.